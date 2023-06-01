Украинцы все чаще жалуются на инциденты во время общения с польскими пограничниками и таможенниками.

Одни сетуют на огромные штрафы и отсутствие человеческих условий на границе, другие - просто возмущены случаями предвзятого или хамского отношения со стороны польских "цельников" (таможенники по-польски).

Одной из таких историй поделилась на своей странице в Facebook экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина.

"Неприятно была поражено отношением на границе с Польшей. Во время прохождения таможенного контроля моему ребенку стало очень плохо, я попросила на помощь, но польский таможенник ответил, что он может вызвать скорую, но для меня это будет платно, потому что мой ребенок притворяется. Я немного в шоке спросила его имя – он трусливо промолчал. У малыша началась рвота, и другой таможенник ворвался к нему в кабинку туалета убедиться, что малышу действительно плохо, испугал его. Хотела уже звонить в наше консульство, но увидела там других украинцев, которые тоже были в отчаянии, потому что, оказывается, в Польше ввели для украинцев космические штрафы за любое незначительное нарушение. То есть на границе у тебя забирают машину и документы и требуют заплатить штраф в размере нескольких тысяч евро в злотых, например, за просроченную страховку, которая стоит 100 евро в месяц. Банкомат на таможенном пункте плохо работает, и сумма должна быть заплачена исключительно наличными в злотых. Конечно, оплатить такие средства сразу может не каждый, и пойти без документов искать деньги тоже. То есть это как рэкет или что-то такое. Польские таможенники дают телефон какому-то человеку, который приезжает туда и за отдельные средства проводит банковские операции. Я думаю, что такие вещи нужно поднимать на дипломатическом уровне, почему наши люди, чтобы попасть обратно к себе в страну, должны с таким сталкиваться?" - написала Клитина.

Похожие неприятности на польской границе случились на днях и у телеведущего, комментатора "Евровидения-2023" Тимура Мирошниченко, который возвращался машиной из Европы с женой Инной. За просроченную на два дня грин-карту ведущему пришлось отдать 65 тыс грн, которые также требовали в злотых, и киевлянину пришлось собирать сумму по телефону у друзей и знакомых.

"Когда мы приехали на границу, оказалось, что у нас два дня назад закончилась грин-карта. Когда Тим покупал, планировал вернуться в Украину 15.05. Затем попросили провести UAday в Каннах, и он задержался. И забыл. Штраф за это – 7000 злотых (65 тысяч гривен). Никакие объяснения не работают. Купить на месте уже тоже нельзя. Нарушения зафиксированы. И вот мы стоим на границе, а они говорят: "Или сейчас платите наличные деньги, или мы эвакуируем автомобиль и запрещаем вам выезд". А нам срочно нужно во Львов на мероприятие. Прям очень срочно! Мы сняли в банкомате только 2000 злотых, поскольку действует ограничение НБУ. Только по 12 500 грн на одного человека на неделю со всех карт. Ну а дальше... Я плакала, умоляла дать штраф с собой, оплатить по пейпал лично кому-то. Приставали к людям на границе купить валюту и рассчитаться на карту, писали тем, кого не видели целый год", - написала Инна на своей странице в Instagram.

В целом многие нарекают на участившиеся придирки со стороны польских пограничников и таможенников и платные туалеты.

"На границе последние полгода отношение ужасное, такое впечатление, что еду туда что-то украсть. Именно так на нас смотрят сотрудники таможенной службы Польши. Но и боятся, чтобы чего не завезли – вещи прерывают в поиске сигарет, спиртного и сала, а когда не находят, такой взгляд разочарованный у них", - делится с нами киевлянка Татьяна Алавердова.

"Я ехала в Польшу одна с маленькой собакой. Захотела в туалет на таможне. Мне говорят- доллар давай, а у меня есть 20 и больше. Я спрашиваю, а вы мне сдачу с двадцатки вернете? Говорят - нет. Окей, я, конечно, прошла. Потом час обыскивали мой багаж", - поделилась украинка Татьяна Шведова.

"Мы ехали на автобусе из Польши и захотели в туалет, а зайти туда можно было только за их деньги. Обменников рядом нет - и делай что хочешь в 4 часа ночи", - рассказывает нам Владимир Яровой.

Инцидент произошел с киевлянином Игорем Свиргуном.

"С меня тоже собирались сбить сто евро просто за то, что я проехал на красный на территории таможни (после того, как польский пограничник помахал фонариком). Я сказал, что напишу жалобу на вас, и штраф снизился до 60 евро", - говорит Свиргун.

"Я также была неприятно удивлена стилем общения польского таможенника в поезде из Киева на Хельм, который с максимально недружественным выражением лица резко вошел в купе и рявкнул "Сиди" (я и моя соседка за 70 лежали, потому что это было два часа ночи). Ни "прошу", ни "пожалуйста", ни "please", как будто мы заключенные в лагере. Очень грубо от начала до конца нашего пересечения границы. Вроде бы тот факт, что ты едешь через границу, делает тебя меньшим человеком, чем он", - рассказывает киевлянка Елена Сергеева.

Некоторые предполагают, что причина предвзятого отношения поляков нередко - в поведении самих украинцев и в контрабанде.

"Наши люди, когда запрещено везти какой-то товар, всегда стараются его провезти", - пишет в комментариях Татьяна Ярчак.

"К сожалению, наши соотечественники показали себя со звериной сторон (упаковывают сигареты в трусы или туда же прячут водку), поэтому пограничники крестятся. Чтобы нас уважали, то надо и себя уважать, а не делать из себя дураков и посмешище. Немцы к полякам относятся так же, как и поляки к нам", - написал Андрей Лозинский.

Многие возражают, что за отдельных людей не должны отвечать все и что подобные инциденты на границе происходили и до войны.

"Мне уже дважды польские работницы тыкали и как надзиратели в Освенциме сквозь зубы отдавали приказы. Их ужасно бесило, что я не еду к ним на работу, а еду дальше в Европу на отдых. Для них мы, украинцы, только низкооплачиваемая рабсила. И на мои замечания относительно ненадлежащего и непрофессионального их поведения и мою дальнейшую жалобу на них в пограничное управление сразу начинали меня шантажировать, что меня сейчас не впустят в Польшу (ибо знают, что у меня есть билеты на самолет, чтобы лететь дальше). И что у них есть такое право решать, кто может въехать, руководствуясь только собственными симпатиями или антипатиями", - говорит тернопольчанка Виктория Волошин.

В то же время у многих - позитивный опыт пересечения границы.

"Только на днях пересекала границу с Польшей через Краковец – все очень хорошо. Все внимательные, воспитанные, даже не копались в вещах, ничего не требовали, на страховку не смотрели даже. Очередь была машин 30 - за полтора часа все прошли", - пишет в Facebook киевлянка Екатерина Карпенко.

"Поляки нас хорошо принимают у себя в стране, много помогают. А на любой границе всякое бывает, плюс человеческий фактор никто не отменял. Зависит, на кого попадешь. И так не только в Польше, но и на границе с Венгрией, Румынией", - говорит "Стране" львовянин Максим Лобода.