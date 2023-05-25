Мужчина из Арканзаса по имени Ричард Биго Барнетт, чья фотография с рабочего места тогда еще спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия 6 января 2020 года разошлась по соцсетям, приговорен к 4,5 годам тюремного заключения.

Об этом пишет Fox News.

В январе 2023 года Барнетт был признан виновным по всем восьми пунктам обвинительного заключения, включая обвинения в нарушении общественного порядка и препятствовании официальному разбирательству.

Федеральные прокуроры попросили судью приговорить Барнетта к более чем семи годам лишения свободы, за которыми должны последовать три года условно-досрочного освобождения, но суд решил посадить его только на 4,5 года.

В 2021 году мы писали, что суд США приговорил участника штурма Капитолия Джейкоба Энтони Ченсли, известного по прозвищу Шаман, к трем годам и пяти месяцам тюрьмы. Однако в марте его выпустили досрочно.

А сегодня суд в США вынес самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия. Лидер американской ультраправой организации Oath Keepers Стюарт Роудс получил 18 лет тюрьмы.