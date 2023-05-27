Известный украинский юрист Андрей Портнов сейчас проживает в Турции.

Об этом говорится в его заявлении, которое он разослал СМИ в ответ на сообщения о том, что он якобы уехал в Москву (об этом медиа писали со ссылкой на главреда сайта "Цензор" Юрия Бутусова).

Портнов свой переезд в РФ опровергает.

"Моя позиция известна сотням людей, с которыми я ежедневно общаюсь: я считаю, что президент РФ, российские чиновники, российские войска и граждане РФ совершили и продолжают совершать в отношении нашего государства и граждан ужасные военные преступления", – заявил Портнов.

Портнов сказал, что от российского вторжения пострадали и члены его семьи, в том числе его родители и пять несовершеннолетних племянников, попавших под прямой ракетный удар российских войск в собственном доме, потеряв жилье, автомобили, все личное имущество и проведя более двух недель в оккупации в селе Севериновка Макаровской поселковой общины Киевской области.

Андрей Портнов заявляет, что сейчас живет в Турецкой Республике согласно временному разрешению на проживание, полученному 16 августа 2022 года. Основанием для временного проживания за границей является личное воспитание и совместное проживание с четырьмя малолетними детьми – гражданами Украины (2012, 2014, 2019, 2022 годов рождения).

Портнов также сказал, что не дает публичных комментариев и оценок событий в Украине, ведь моральное право на это имеют только защитники, военное командование, органы власти, журналисты и лица, вносящие существенный, а не фрагментарный вклад в защиту страны. Он оказывает помощь медицинским учреждениям и адресную помощь для лечения раненых украинских военных.

Напомним, Портнов покинул Украину еще в начале июня.

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