Американская газета The Wall Street Journal публикует фейки о России, забывая об арестованном за шпионаж корреспонденте Эване Гершковиче, заявили в Москве. Москва предупредила издание о последствиях при продолжении "дезинформации" о России для ее журналиста, арестованного в РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.



"Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в последние дни газета выпустила ряд статей "с ложными утверждениями, касающимися России".

Напомним Эван Гершкович был задержан в российском Екатеринбурге в конце марта. В ФСБ тогда заявили, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.

Вскоре Московский суд арестовал журналиста The Wall Street Journal. Своей вины он не признал. При этом к американскому журналисту не пустили его адвоката, заявив, что "адвокат уже заявлен". Других посетителей также не пустили на заседание суда.