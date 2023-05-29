Британия может распасться на отдельные субъекты, если не станет государством, где гарантируются социальные права граждан.

Такое мнение высказал первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд английскому изданию "The Gardian".

"Великобритания может распасться, если не будет восстановлен "солидарный союз", где будут защищены права каждого гражданина на государственные услуги и финансовую безопасность", – считает Дрейкфорд.

По словам министра, реформы по урезанию социальной поддержки в Англии, были начаты ещё премьером от Консервативной партии Маргарет Тэтчер, а позже их продолжили воплощать в жизнь Борис Джонсон и Лиз Трасс.

Нынешнему правительству во главе с Риши Сунаком необходимо восстановить систему государственной социальной защиты, а также гарантировать права профсоюзов и потребителей.

Напомним, ранее в Шотландии неоднократно угрожали стать независимыми от Великобритании. Этот вопрос даже выносился на референдум.

Однако Верховный суд Великобритании отклонил заявку на голосование за независимость Шотландии. Суд постановил, что шотландское правительство не может провести второй референдум о независимости в следующем году без одобрения британского парламента.