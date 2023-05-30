В российском Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории гребного канала. Погибла одна женщина, пострадали 20 человек, среди них 10 детей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что пострадавшая женщина позже скончалась от полученных травм. Пострадавших детей госпитализировали для обследования.

После ЧП с трибуной в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете РФ. Сообщается, что причиной обрушения трибуны стал сильный ветер.

Ранее мы писали, как в российском городе Оренбург рухнула цепочная карусель "Вихрь". Погиб один ребенок, пострадали 20 человек, в том числе 12 детей. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Предварительная причина трагедии - поломка механизма аттракциона. На видео можно отследить момент, когда вся конструкция словно подламывается.

Помимо этого, недавно в городе Жанаозен в Казахстане произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате этого обрушился подъезд дома. Из-под завалов спасатели достали живыми 4 человека и 4 погибших.