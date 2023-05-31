На станции метро Дворец Украина на синей ветке в Киеве человек попал под поезд. Работает ветка от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Лыбидская" до станции "Теремки".

Об этом сообщают в КГГА.

Закрыты на вход и выход станции: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина".

"На станции "Дворец Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков. Проводится необходимая работа", - сообщили в КГГА.

Тем временем, на станции Олимпийская пассажиры метро устроили скандал с работниками метрополитена из-за того, что их не пускают внутрь.

На видео слышно, как сотрудница метро, убеждая их не мешать работать, говорит о том, что "пассажир упал на колею".

Ранее мы писали, что киевляне смогут узнавать информацию о закрытых вестибюлях метро, графике работы и курсировании поездов из приложения.

Также мы сообщали, что в КГГА рассматривают возможность запуска специального автобусного маршрута от станции метро "Лесная", а в перспективе - и продления "красной" линии метро.