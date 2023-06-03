В марокканском городе Марракеш на 73-м году жизни скончался Филипп Поццо ди Борго - прототип главного героя из популярного французского фильма "1+1".

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на режиссеров фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша.

"Согласившись на адаптацию его истории для фильма "1+1" (Intouchables), он изменил нашу жизнь и жизнь многих хрупких и уязвимых людей. Мы сохраним в памяти образ этого достойного, мужественного, скромного человека. Нам будет не хватать его юмора и интеллекта", - прокомментировали кинематографисты.

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года: его семья принадлежит к старинному корсиканскому роду. Он управлял прибыльным бизнесом - винодельческим домом Champagne Pommery. В 1993 году во время параглайдинга (полетов на запускаемых с ног планерах без жесткой основной конструкции) с ним произошел несчастный случай, в результате которого бизнесмен остался парализованным.



Ставший его помощником Абдель Селлу написал книгу о своем знакомстве с Филиппом, которая получила название "Ты изменил мою жизнь". К своему 21-летию он успел провести в тюрьме два года: на жизнь Селлу зарабатывал кражами. Для этого он и приехал в Париж, но, сдавая вещи туристов в местный ломбард, попал в тюрьму. Поработать на миллионера он согласился, планируя украсть что-нибудь из дома, в чем потом сознавался в своих интервью.



В 2011 году на экраны вышел фильм "1+1" с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. Во многих странах он быстро стал лидером проката: в одной только Франции в год премьеры картину посмотрели более 19 млн человек. При бюджете в 9,5 млн евро кассовые сборы фильма в мире превысили 416 млн долларов.

Сюжет картины рассказывает о богатом французском аристократе по имени Филипп, который оказывается прикован к инвалидному креслу. В качестве помощника мужчина нанимает чернокожего парня Дрисса, недавно освободившегося из тюрьмы. Поначалу он даже жалеет об этом, но со временем новый помощник делает жизнь аристократа насыщенной духом приключений.

Кадр из фильма "1+1"

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