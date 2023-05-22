На итальянском острове Искья во время съемок нового фильма режиссера Фрэнка Чиоты на 59-м году жизни скончался британский актер Рэй Стивенсон. Факт смерти актера подтвердили его официальные представители.

Об этом сообщает британское агентство PA.

По данным газеты La Repubblica, в течение нескольких дней на острове он принимал участие в съемках фильма, а днем 20 мая почувствовал себя плохо.

Его госпитализировали в местную больницу. 22 мая его состояние резко ухудшилось.

Стивенсон наиболее известен публике по ролям центуриона Тита Пуллона в сериале "Рим", Портоса в одной из голливудских экранизаций "Трех мушкетеров" 2011 года и Вольштагга - друга бога грома Тора в фильмах о супергероях Marvel.

Напомним, ранее умер актёр, сыгравший лесника Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Шотландцу Робби Колтрейну было 72 года.

Также в доме престарелых от рака умер актер, сыгравший в "Титанике" и "Твин Пиксе" Дэвид Уорнер. Последние 18 месяцев Уорнер провел в доме престарелых "Денвилл-холл", предназначенном для работников индустрии развлечений. Причина смерти - онкологическое заболевание.