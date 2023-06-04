Советской и российской певице Алле Пугачевой в Израиле отказали в социальном пособии пенсионера, потому что она продолжает получать пенсию в России.

Об этом сообщают российские СМИ.

Примадонна эстрады решила оформить в Израиле социальное пособие малоимущего пенсионера "кицват зикна", которое составляет 800 долларов в месяц. Однако в Израиле соцвыплаты зависят от общего дохода, и если гражданин преклонного возраста обеспечен, ему ничего не полагается.

74-летняя Пугачева остается гражданкой России и получает положенные там выплаты: пенсию, субсидию мэра Москвы за звание народной артистки СССР и выплату как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. В результате ее доход составляет 55 тысяч рублей в месяц. Из-за этого она не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле.

Напомним, Пугачева покинула РФ весной прошлого года.

В начале мая она приезжала в Москву и 6 мая посетила Троекуровское кладбище, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, умершим 2 мая от рака на 60-м году жизни.

Вскоре после похорон модельера певица опять покинула Россию.