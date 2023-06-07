В Киеве по телеграм-каналам активно расходится новость о высокой степени загрязненности воздуха. Сообщается, что в столице "обнаружили колоссальное загрязнение токсичными веществами".

Первоисточник этой информации - Центральная геофизическая обсерватория при ГосЧС.

Но, судя по информации, которая опубликована на сайте учреждения, никаких особых отклонений нет. И оценок о "колоссальном" уровне загрязнения там не приводится.

В сводке, которая охватывает период с 29 мая по 3 июня, действительно фиксируются превышения концентраций на отдельных загруженных транспортом улицах Киева (детальнее - на скриншоте).

При этом такая картина наблюдается постоянно, и на указанной неделе она даже несколько улучшилась.

"В сравнении с предыдущей неделей снизился уровень загрязнения формальдегидом, диоксидом азота и оксидом углерода. Содержимое других веществ почти не изменилось", - уточнили в лаборатории.

Одновременно сервисы по мониторингу атмосферы отмечают, что в целом по Киеву с воздухом проблем нет.

Напомним, что в конце мая сообщали о том, что в Киеве в пять раз повысился уровень загрязнения воздуха диоксидом азота.

Также мы писали, что катастрофа в Новой Каховке может привести к химическому и бактериологическому загрязнению.