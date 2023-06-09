Украинский журналист Дмитрий Гордон осенью отправляется на гастроли в США.

Предпродажа билетов открылась на одной из специализированных интернет-площадок.

Это первое зарубежное турне журналиста и телеведущего с начала войны.

Творческие вечера под названием "С Украиной в сердце" пройдут в восьми крупных американских городах в октябре и ноябре: Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Вашингтоне, Филадельфии, Нью-Йорке и Чикаго.

Билеты на вечера стоят $50-100. Как анонсируется, зрители смогут задать Дмитрию любые вопросы и лично пообщаться с ним.

Гордон рассказал, что отправляется в творческий тур, чтобы собрать деньги для закупки разведывательных дронов для ВСУ.

"За все время полномасштабной агрессии России против Украины я ни разу не выезжал за пределы Украины, но в рамках этой программы по покупке дронов для ВСУ я проведу в крупнейших городах США с конца октября по середину ноября восемь творческих встреч с американской публикой. Это будут самые лучшие залы США и самые крупные города. И все это нацелено на одно – на сбор средств для ВСУ", – сказал журналист.

Ранее Гордон объяснял, почему его трое сыновей не воюют на фронте в рядах ВСУ. Журналист пояснил, что у старшего сына тяжелое заболевание, а двое других рождены не в Украине. Все живут в Америке много лет.

Также Гордон жаловался на резкое ухудшение своего материального благосостояния после российского вторжения.