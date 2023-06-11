Румыния отозвала своего посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу из-за расистских заявлений во время встречи с восточноевропейскими дипломатами в отделении ООН в Найроби.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что инцидент произошел еще 26 апреля. Цигэу увидел обезьяну и произнес фразу: "К нам присоединяется африканская группа".

По данным местных изданий, африканские дипломаты 9 июня потребовали публичных извинений от Бухареста, А 10 июня Румыния объявила, что была проинформирована об инциденте только сейчас и начала "процедуру отзыва посла".

"Любое поведение или комментарии расистского характера абсолютно неприемлемы", - отметили в МИД Румынии.

Правительство Кении пока не комментирует отзыв посла Румынии.

Напомним, в Швейцарии чиновника обвинили в расизме из-за его высказываний в адрес украинских беженцев. Глава департамента соцслужб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф заявил, что украинские беженцы в некоторых случаях ведут себя более требовательно, чем другие репатрианты, а "беженцы первой волны" - зачастую не самые нуждающиеся люди.