В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

На Донбассе и под Купянском произошло 22 боестолкновения. Россияне нанесли 37 авиаударов.

Об этом сообщается в субботу, 17 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования

1. Произошло 22 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

  • Купянском – в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области;
  • Лиманском – в направлении Белогоровки Луганской области;
  • Авдеевском – в районах Степного и Авдеевки;
  • Марьинском – в районе Марьинки;
  • Шахтерском – в направлении Новомихайловки и Водяного.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 37 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 июня 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 июня 2023 года

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