На Донбассе и под Купянском произошло 22 боестолкновения. Россияне нанесли 37 авиаударов.

Об этом сообщается в субботу, 17 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования

1. Произошло 22 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области;

Лиманском – в направлении Белогоровки Луганской области;

Авдеевском – в районах Степного и Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в направлении Новомихайловки и Водяного.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 37 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов.

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