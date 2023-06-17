В Индии гигантская волна смыла людей с пляжа. Это случилось из-за циклона "Бипарджой", что сформировался над Аравийским морем, где превратился в сильный шторм и направился к побережью страны.

Об этом сообщает Bild, публикуя видео с пляжа возле города Ратнагири на западе Индии.

В Метеорологическом департаменте Индии предупредили, что циклон "Бипарджой" станет "очень сильным циклоном". 14 июня оранжевое штормовое предупреждение получили побережий Саураштры и Катча, поскольку циклон бушевал над прилегающей северо-восточной частью Аравийского моря. Красный уровень опасности был объявлен для всех прибрежных районов 15 июня.

Несмотря на предпринятые меры, отдыхающие на пляжах люди оказались не готовы к приближению большой океанической волны, которая буквально смыла их. Четыре человека погибли на побережье Махараштры. Ещё четверо были смыты штормовыми волнами на пляже Джуху в городе Мумбаи.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия находятся в состоянии повышенной готовности. Аварийные бригады на местах готовы к действию. Циклон также остановил железнодорожное и воздушное сообщение в западной части Индии.

По данным Метеорологического центра, это третий циклон, обрушившийся на Гуджарат в июне после 1965 года.

Ранее мы писали о шторме, накрывшем Восточное побережье США, в результате чего погибли более 20 человек.

А два года назад в Китае волна смыла в море 17 людей, которые отдыхали на пляже. Погибли десять человек.