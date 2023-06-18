За время полномасштабного вторжения России в Украине зарегистрировано дистанционно 3 328 браков.

Об этом сообщает в Facebook Министерство юстиции Украины.

По его данным, с 7 марта 2022 года по 15 мая 2023 года в Украине дистанционно женилось 3 328 пар. Из них без личного присутствия одного из пары зарегистрировали 1 700 браков.

Больше всего онлайн-браков зарегистрировали в Киеве - 435. Второе место заняла Днепропетровская область - 325. В Одесской области женилось 244 пары.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров упростил процедуру бракосочетания военнослужащих, защищающих Украину на фронте и с тех пор у них есть возможность дистанционно зарегистрировать брак.

Ранее мы писали, что Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинцы смогут за границей пожениться, развестись, получить свидетельства о рождении или смерти.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

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