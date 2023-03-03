Около 10 тысяч гривен в месяц тратит Украина на содержание одного российского военнопленного.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью "Укринформу".

"Если мы поговорим о более или менее нормально рассчитанной стоимости содержания военнопленных в лагере по результатам 2022 года, учитывая содержание лагеря, с налогами, заработной платой, коммунальными расходами, - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен в месяц", - сказала Высоцкая.

По ее словам, когда ранее в Минюсте говорили о 3 тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, принимали во внимание только стоимость еды и коммунальных услуг.

Поэтому расчет был неверен, поскольку не учитывалась оплата труда персонала, охраны, конвоя и других.

В то же время она отметила, что содержание заключенных в СИЗО в 2021 году стоило около 130 тысяч в год. Соответственно, содержание одного заключенного – также около 11 тысяч гривен в месяц.

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