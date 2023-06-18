В Казахстане задержан мужчина, захвативший в заложники людей в банке в Астане. В ходе операции один полицейский получил ранение.

Об этом сообщают казахские СМИ.

"Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала захватчика", - пишут СМИ.

По данным полиции, всех заложников освободили, никто из заложников не пострадал.

Напомним, сегодня в столице Казахстана Астане вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi банка. Он требовал перевести все активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение давал три часа, иначе угрожал убить семь девушек и одного охранника. Движение по ближайшим улицам было перекрыто.

Позже стало известно, что мужчину зовут Алихан Мурадов, ему 30 лет. Предположительно, с 2013 года Мурадов стоит на учёте в наркодиспансере и дважды признавался подозреваемым по уголовным делам. Также СМИ пишут, что у него был непогашенный кредит в этом банке.

Ранее мы также рассказывали о том, как в Перу группа местных жителей из числа коренных народов захватила в заложники десятки иностранных туристов. Инцидент произошел в начале ноября. Захватчики заявили, что пытаются таким образом привлечение внимание к проблеме бездействия властей страны в борьбе с разливом по реке нефти.