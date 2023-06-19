В киевском парке Партизанской славы сегодня утром заметили лося.

Об этом сообщает в Фейсбуке Центр спасения диких животных.

Для осмотра животного выехал экипаж волонтеров, к моменту его приезда лось уже был в довольно тяжелом состоянии. Вероятно, он стал жертвой ДТП и в шоке забежал на стадион. Копытному укололи успокоительное и передали Центру спасения диких животных, сотрудники которого намеревались лечить его.

Однако благородное животное скончалось по пути в клинику. Скорее всего, полученная им сильная травма оказалась несовместимой с жизнью.

Ранее мы писали, что в киевском Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко заметили взрослого волка. По словам зоозащитников, от дикого животного избавились бывшие хозяева, а отловить его не могли из-за отсутствия разрешения.

А сегодня директор Одесского зоопарка Игорь Беляков в комментариях "Стране" сообщил, что подавляющая часть пресноводных животных, которые оказались в море из-за катастрофы на Каховской ГЭС, обречена на гибель. По его словам, на данный момент удалось спасти более 200 особей разных животных, которых прибило к Одесскому побережью.