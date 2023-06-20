На городском кладбище Ивано-Франковска вскоре появятся электросамокаты и велосипеды напрокат.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив.

Таким образом власти отреагировали на жалобы горожан, согласно которым по кладбищу тяжело передвигаться.

"Получаю очень много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат. Также профильный заместитель Михаил Смушак прорабатывает вопросы дорожных знаков и автобуса. Он также будет, но немного погодя, потому что еще продолжаются переговоры с банком", - сказано в посте.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске родные погибшего бойца подрались на кладбище прямо на его могиле. Вдова погибшего рассказала, что конфликт произошел из-за того, что она пришла на могилу, когда там была семья военного, с которой у нее крайне плохие отношения.

Также мы писали, что в Новой Каховке после подрыва дамбы ГЭС затопило кладбище. Позже появилась информация, что во время масштабного подтопления из-за подрыва в воду смыло не одно кладбище.