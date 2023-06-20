Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров с женой отдыхают в Вене.

7 июня Ребров стал главным тренером сборной и уже провел два матча, причем оба победных. Вчера команда выиграла у сборной Мальты, а несколькими днями ранее - добыла феноменальную победу над Северной Македонией в гостях.

На матч по традиции прилетели жены футболистов, и Анна Реброва выложила фото главных фанаток спортсменов на ВИП-трибуне стадиона в Трнаве (Словакия), где проходила условно домашняя игра. Там были Инна Ярмоленко, Анна Безус и Анна Сидорчук.

После игры супруги Ребровы на день решили съездить отдохнуть в Вене, а уже завтра отправятся в Марбелью (Испания) к сыновьям. У Анны в Инстаграме написано, что пара живет на три города: Дубай, Киев и Марбелья.

Кстати, именно супруге для ее YouTube-канала Сергей дал первое интервью после назначения тренером. Беседу снимали в машине.

Сергей Ребров женился на Анне в 2016 году. Свадьбу сыграли в киевском ресторане "Прага". К слову, на свадьбе присутствовал нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак. На тот момент Анна дружила с женой Николая Тищенко Аллой Барановской, получала образование психолога, вела свои блоги в соцсетях. Сейчас она мать двух сыновей Никиты и Александра, пробует себя в роли журналиста, запустила свой канал на YouTube.

В околофутбольных кругах говорят, что дружеские отношения семьи Реброва и Ермака сохраняют до сих пор и что якобы это было одной из причин, по которой глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко продвигал кандидатуру Реброва на пост главного тренера сборной.

У Павелко с прошлого года очень тяжелые отношения с Банковой. Как мы писали, у Зеленского его хотят убрать с поста главы УАФ и назначить на это место Андрея Шевченко. И, по слухам, которые курсируют среди футбольных функционеров, через назначение Реброва Павелко рассчитывал установить прочный контакт с Ермаком и решить свои проблемы.

Но если на это и был в реальности расчет, то он не сработал: на прошлой неделе Павелко отправили под стражу решением суда по делу о финансовых махинациях.