Шляпа, в которой известный американский певец Майкл Джексон выступал во время концерта, будет выставлена на торги в Париже 26 сентября.

Об этом сообщает France24.

В этой шляпе Майкл Джексон выступал на концерте 25 марта 1983 года в честь 25-летия лейбла Motown. Он бросил ее в дальний конец сцены перед началом исполнения своего хита Billie Jean, в ходе которого и исполнил свое знаменитое танцевальное движение — "лунную походку".

Предварительно стоимость лота оценивают от €60 тыс. до €100 тыс.

Кроме шляпы Майкла Джексона на площадке парижского аукционного дома будет представлено около 200 лотов. Торги состоятся 26 сентября. Полный каталог предметов будет опубликован на сайте Lemon Auction 4 июля.

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