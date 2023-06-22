Киев вошел в десятку худших городов для жизни в мире в рейтинге The Economist.

Об этом сообщается в соответствующей инфографике.

Столица Украины заняла 165 место из 173 возможных. Это самый худший показатель среди европейских городов, что вполне объяснимо из-за войны.

Хуже, чем у Киева, место в рейтинге у столицы Нигерии города Лагос, у сирийского Дамаска, ливийского города Триполи, пакистанского Карачи и ряда других городов.

Список же самых удобных для жизни городов возглавила столица Австрии Вена. На втором месте столица Дании Копенгаген, на третьем - австралийский Мельбурн.

Москва осталась на том же месте, на каком была в прошлом году - на 96-м.

Ранее мы писали, что сразу четыре украинских города вошли в десятку самых криминальных в странах Восточной Европы. Это Одесса (2-е место), Днепр (3), Харьков (5) и Киев (9).

Кроме того, Киев попал на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязным воздухом. Сервисы по мониторингу показали, что в столице в 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц. Основной источник этих частиц, как правило - двигатели внутреннего сгорания.