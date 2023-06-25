Семья фермеров, выращивающих мак у городка Комарно в Словакии, страдает от нашествия сотен лебедей, которые пристрастились к содержащим опиум семенам мака и обосновались на угодьях.

Об этом сообщает сайт Odditycentral.com.

Фермеры впервые сообщили зоозащитникам о присутствии лебедей на своих полях еще в феврале. Тогда они ошибочно предположили, что птиц привлекли большие лужи воды, которые образовались в этом районе. Но затем поняли, что пернатые целыми днями обклевывают цветы, пристрастились к содержащим опиум семенам и отказываются покидать поля. Еще в мае словацкие СМИ писали, что всего около 200 лебедей поселились на маковом поле, причинив ущерб фермерам на сумму около 10 000 евро. Некоторые птицы настолько пострадали от наркозависимости, что больше не могли летать.

"Они скапливались постепенно. Мы насчитали здесь более 200 лебедей", - рассказал уже в июне журналистам фермер Балинтс Пам, добавив, что за все годы выращивания мака он никогда не видел ничего подобного.

Лебеди, как правило, очень любят рапс. Фермеры считают, что птицы перепутали мак с любимым лакомством, и это вызвало у них не только зависимость, но и серьезные проблемы со здоровьем. По-видимому, несколько десятков крупных водоплавающих погибли из-за передозировки, а переставшие летать становятся легкой добычей для хищников.

Фермеры пытаются избавиться от лебедей, относя их со своих угодий, но зависимые птицы отказываются покидать маковые поля. Поскольку лебеди находятся под защитой в Словакии, людям запрещено их убивать и даже беспокоить.

"Во время подготовки к новому сельхозсезону фермер должен подать заявку на позволение отпугивать охраняемых птиц. Лебедей, которые уже есть, можно только голыми руками отпугнуть. На данный момент больше ничего нельзя сделать", - сказал Янс Калавскис, представитель Словацкой государственной службы охраны природы.

Любители животных и волонтеры тоже пытались переселить лебедей, страдающих опиумной зависимостью, чтобы отучить их от семян мака, но эксперты обеспокоены тем, что пернатые возвращаются на поля.

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