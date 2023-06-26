Экс-председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера признали виновным в заказе убийства местной активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк в 2018 году. Второго подозреваемого Алексея Левина также признали виновным - в организации преступления.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Оба получили по 10 лет лишения свободы и должны также заплатить 15 миллионов гривен семье Гандзюк.

Летом 2018 года Гандзюк облили концентрированной серной кислотой рядом с ее домом. Через несколько месяцев она умерла в больнице.

"Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года председатель Херсонского облсовета, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. В непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета.

Тот, в свою очередь, встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников по совершению преступления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, советница мэра мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала его авторитет в области.

Ранее по этому делу был также осужден Сергей Торбин. Его освободили в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину ради участия в войне.

Напомним, в ноябре прошлого года в Киеве переименовали улицу на честь Екатерины Гандзюк.