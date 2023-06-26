Telegram объявил о запуске нового сервиса Stories. Что предложат пользователям
Система мгновенного обмена сообщениями Telegram объявила о запуске нового сервиса - Stories.
Сообщается, что в нем будет:
- Конфиденциальность. Вы сможете определить, кто может видеть каждую из ваших историй.
- Компактный интерфейс. Истории будут помещены в расширяемый раздел в верхней части списка чатов, что сделает их легко доступными.
- Гибкость. Истории, опубликованные любым контактом, будет легко скрыть, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты", а не на главном экране.
- Подписи. Помимо использования десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео, вы сможете добавлять подписи к своим историям.
- Поддержка двойной камеры. Добавлена возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами.
- Вы сможете выбрать срок действия истории - через 6, 12, 24 или 48 часов - или постоянно отображать истории на странице своего профиля.
Ранее сообщалось, что вышло обновление популярного мессенджера Telegram, благодаря которому пользователи получили возможность разделять обсуждения в больших группах на темы, покупать коллекционные публичные имена для профилей и каналов, а также переводить видеосообщения в текст.
Теперь администраторы групп с 200 и более участниками могут организовать обсуждения по темам, чтобы создавать отдельные чаты внутри основной группы.
Также сообщалось, что у премиум-подписчиков Telegram появится запрет для собеседников на отправку голосовых сообщений.