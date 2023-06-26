Система мгновенного обмена сообщениями Telegram объявила о запуске нового сервиса - Stories.

Сообщается, что в нем будет:

Конфиденциальность. Вы сможете определить, кто может видеть каждую из ваших историй.

Компактный интерфейс. Истории будут помещены в расширяемый раздел в верхней части списка чатов, что сделает их легко доступными.

Гибкость. Истории, опубликованные любым контактом, будет легко скрыть, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты", а не на главном экране.

Подписи. Помимо использования десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео, вы сможете добавлять подписи к своим историям.

Поддержка двойной камеры. Добавлена возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами.

Вы сможете выбрать срок действия истории - через 6, 12, 24 или 48 часов - или постоянно отображать истории на странице своего профиля.

Ранее сообщалось, что вышло обновление популярного мессенджера Telegram, благодаря которому пользователи получили возможность разделять обсуждения в больших группах на темы, покупать коллекционные публичные имена для профилей и каналов, а также переводить видеосообщения в текст.

Теперь администраторы групп с 200 и более участниками могут организовать обсуждения по темам, чтобы создавать отдельные чаты внутри основной группы.

Также сообщалось, что у премиум-подписчиков Telegram появится запрет для собеседников на отправку голосовых сообщений.