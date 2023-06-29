С пятницы, 30 июня, в мировой экономике предсказывают наступление нового супер-цикла. Об этом пишет Bloomberg.

Издание опубликовало статью о "волнах Кондратьева" - это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.

Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.

Так вот в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра - 30 июня.

Bloomberg проанализировал свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума в 2008-м, а сейчас опять опустился на то значение, каким был в начале 90-х.

То есть текущий 30-летний цикл прошел, и скоро начнется новый.

Аналогичная ситуация была с начала 60-х по конец 70-х.

Ранее МВФ назвал текущее состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны.

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