Иностранец, который устроил стрельбу в Международном аэропорту Кишинева, задержан. Он был ранен.

Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.



"Бойцам полицейской бригады особого назначения "Молния" удалось нейтрализовать агрессора, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева. На данный момент опасность устранена. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.

По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну, в результате его действий погибли два человека.

"Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек", - добавили в МВД.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту теракта в аэропорту Кишинева, также сообщили пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии.



"Агрессор будет привлечен к ответственности правоохранительными органами, которые возбудили уголовное дело по данному делу. Расследование уже начато Генеральной прокуратурой по статье 278 часть 4 уголовного кодекса Молдавии (террористический акт, совершенный путем убийства человека или группы лиц)", - заявили в МВД.

В аэропорту опасная ситуация устранена, но торговля и полеты еще не восстановлены, добавили в ведомстве.

Премьер Молдовы Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана.

По данным молдавского сайта Pulsmedia, стрелявший и захвативший заложников в аэропорту Кишинева наёмник из ЧВК "Вагнер".

Ранее мы сообщали, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены.