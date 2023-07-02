В американском штате Калифорния задержали подозреваемого в убийстве, который скрывался от правосудия почти четыре десятилетия.

Об этом пишет BBC.

"Задержание Дональда Сантини обеспечивает справедливость для жертвы и ее семьи после четырех десятилетий ожиданий", - заявил шериф Чад Хронистер из округа Гиллсборо, штат Флорида.

Отмечается, что 65-летний Дональд Сантини использовал 13 псевдонимов во избежание ареста за убийство женщины во Флориде в 1984 году. В момент задержания он работал главой местного Агентства водных ресурсов в Калифорнии. Сантини экстрадировали во Флориду, где ему будут предъявлены обвинения в убийстве.

Его разыскивали за убийство Синтии Вуд, 33-летней женщины, находившейся в процессе развода со своим мужем. Сантини был последним человеком, которого видели с жертвой 6 июня 1984 года, прежде чем детективы обнаружили ее тело в канале.

Синтия Вуд была убита в возрасте 33 лет. Фото: Hillsborough County Sheriff’s Office

История о Сантини несколько раз появлялась в телевизионном шоу America's Most Wanted (самые разыскиваемые в США) – в 1990, 2005 и 2013 годах. Кроме того, многие ведомства, в том числе ФБР, много лет работали над этим делом.

Поиски Сантини проходили в Техасе, Калифорнии и даже в Таиланде, но безуспешно. И недавно правоохранители получили информацию, которая привела их в округ Сан-Диего, где находился скрывавшийся от правосудия.

Ранее мы писали, что в Италии задержали босса "Коза ностры" Дьяболика, который 30 лет скрывался от правосудия.

А в прошлом году член итальянской мафии Джоаккино Гаммино, который десятилетиями находился в бегах, был арестован после того, как был замечен на фотографиях сервиса Google Maps.