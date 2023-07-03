Ставший знаменитостью в соцсетях кот украинского военного Александр Ляшук по кличке Шайба, потерявшийся в Одесской области, найден.

Об этом сообщил в Instagram его хозяин.

По его словам, кот сбежал по зову любви: он нашел себе кошечек и проводил с ними время на позициях других военных. Они-то и вернули Шайбу хозяину.

"Военные увидели объявление, которое я расклеил поблизости, позвонили и привезли мне нашего героя. Деньги они не просили, я сам взял у них номер банковской карты и перечислил обещанное вознаграждение, пусть эти средства пойдут им на пользу для нашей общей победы", - написал Ляшук.

Военный добавил, что в понедельник отвезет Шайбу к ветеринару для проверки его здоровья. А пока он надел на него ошейник и будет подыскивать ему подходящий для военных условий трекер.

В конце июня мы сообщали, что популярный в соцсетях кот потерялся в Одесской области, а Ляшук обратился к неравнодушным людям за помощью после безуспешных самостоятельных 14-дневных поисков.

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