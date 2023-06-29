Популярный в соцсетях кот украинского военного по кличке Шайба потерялся в Одесской области.

Об этом сообщил в Instagram его хозяин, боец ВСУ Александр Ляшук, который самостоятельно пытается найти кота уже 14 дней.

За помощь в поиске кота он обещает вознаграждение в размере 20 тысяч гривен.

“Он для меня как мой ребенок, это разбивает мое сердце. Когда он исчез, то был без ошейника и разгрузки, совершенно как обычный котик. Если вы думаете, что вы его нашли или видели похожего, напишите мне в соцсетях место, где вы видели, а если есть, то присылайте фото/видео. Будем надеяться и верить в лучшее", - пишет Ляшук.

Ранее мы писали, что хозяева мейн-куна по имени Максим рассказали о счастливом спасении кота из Херсона.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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