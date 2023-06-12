"Страна" нашла семью кота породы мейн-кун, которого спасли от наводнения в Херсоне.

Как выяснилось, кота зовут Максим, ему семь лет и у него есть хозяева, которые и организовали эвакуацию кота из Херсона.

Дмитрий Куликов, один из хозяев Максима, рассказал "Стране", что мейн-кун в Херсоне жил у бабушки с дедушкой.

По его словам, во время наводнения Максим испугался и спрятался, поэтому спасатели не могли его забрать.

"Бабушка болеет, а дедушка тяжелобольной лежачий человек. Его эвакуация - сложный процесс, плюс это место постоянных обстрелов. Ещё нужно понимать, что Максик испугался, убежал и спрятался. Его не смогли поймать, им нужно было уезжать оттуда, потому что дедушка в тяжелом состоянии. Так получилось, что Макс там остался на одну ночь, но у него было все: вода и еда", - рассказывает Дмитрий.

Он отметил, что попросил своего одноклассника-волонтера прийти и забрать мейн-куна.

"Это не просто спасатели его увидели где-то и забрали, мы все организовали так, чтобы доверенный человек вытащил его из этой квартиры", - говорит хозяин мейн-куна.

Дмитрий Куликов отмечает, что сейчас некоторые люди обвиняют семью в том, что они якобы бросили кота.

"Мы хотим донести, что спасали Макса не потому что он мейн-кун, дорогая порода, а потому что это член семьи. Люди почему-то пишут, что мы его бросили и забыли. Хотя мы его не бросали. Просто из-за состояния бабушки и дедушки, которые сейчас в больнице, спасатели ГСЧС приехали и спасли человека, потому что они приехали именно по этому поводу. Это вынужденная ситуация, которую мы сразу же решили", - объяснил Дмитрий.

Как сообщает семья кота Максима, после того, как его привезли в Киев, питомец достаточно быстро адаптировался и узнал своих хозяев. Однако после посещения ветеринара выяснилось, что у Макса стресс и боязнь громких звуков, поэтому ему прописали успокоительные.

Ранее мы рассказывали, что под Одессой спасли собаку, которая приплыла на импровизированном плоту из обломков дома из зоны затопления в Херсонской области. Животное проплыло около 140 километров, его увидели в мусоре и спасли местные жители.

Как сообщала "Страна", в первые часы после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за подъёма воды погибли все 300 обитателей новокаховского зоопарка "Казкова диброва".

Однако позже появилась информация, что часть животных все же выжила.