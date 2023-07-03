Главный тренер парижского футбольного клуба "ПСЖ" Кристоф Гальтье задержан по обвинению в дискриминации и расизме.

Об этом сообщает Le Parisien.

По данным СМИ, дело касается заявлений Гальтье в 2001 году, когда он тренировал "Ниццу", в ходе переписки с акционерами и руководством клуба. Гальтье якобы жаловался на количество темнокожих и мусульман в команде.

Также задержан его сын Джон Валович.

Обвинения были выдвинуты после публикации в прессе письма бывшего спортивного директора "Ниццы" Жюльена Фурнье. Валович, как утверждается, в разговоре с Фурнье назвал "Ниццу" "командой отбросов", объяснив это тем, что в ее составе многие игроки чернокожие, а половина – "в пятницу днем в мечети". Он, как утверждается, сказал, что его отец страдает от этого.

56-летний Гальтье возглавил парижскую команду летом 2022 года, приведя её к победе в чемпионате и Суперкубке Франции. Однако в 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" вылетел от "Баварии", так и не сумев завоевать заветный трофей.

Известно, что тренер будет уволен. Основным фаворитом на пост нового главного тренера "ПСЖ" считается Луис Энрике.

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