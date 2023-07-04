Власти Колумбии предупреждают о растущей угрозе сельскому хозяйству, жизни людей и экосистеме реки Магдалена из-за увеличения популяции бегемотов, заведенных в страну наркобароном Пабло Эскобаром в 1970-х.

Об этом сообщает издание Nature.

Бегемотов прозвали кокаиновыми, так они расплодились от четырех особей, незаконно завезенных для своего частного зоопарка Эксобаром. Эскобар купил бегемотов у Калифорнийского зоопарка, чтобы их помет заглушал запах кокаина. Теперь потомки самца и трех самок наркобарона предоставлены сами себе и процветают за счет уничтожения окружающей среды.

В Колумбии у бегемотов нет естественных врагов, ни одно местное животное не может противостоять трехтонным гигантам. Сами же они убивают всех, кто их разозлит, параллельно поедая до 50 кг растительности в день. Бегемотов прозвали архитекторами экосистем, так как они способны опустошать огромные пространства и провоцировать эрозию береговой линии из-за своего веса. В Колумбии последствия их жизнедеятельности носят исключительно деструктивный характер, из-за бегемотов Эскобара уже несколько видов речных животных оказались на грани вымирания.

Точно численность бегемотов установить не удается, сейчас она оценивается примерно в 220 особей. 37% из них молодые животные, на что указывает их активное размножение. Предполагается, что к 2035 году в Колумбии уже будет проживать 1500 бегемотов, и из-за нехватки жизненного пространства они станут расселяться по стране. Продолжительность жизни бегемотов превышает 40 лет, поэтому масштабы проблемы будут только нарастать.

Попытки регуляции численности животных ни к чему не привели, удалось кастрировать всего десяток особей. Иногда, как в случае с особо агрессивным самцом Пепе в 2009 году, их убивают. Однако из-за протестов зоозащитников власти страны ввели запрет на отстрел бегемотов и собираются взять их под защиту.

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