Вопрос Украины вызвал раздор между странами-участницами саммита латиноамериканских и карибских государств (CELAC), который пройдет в Брюсселе 17-18 июля.

Об этом пишет Euractiv.

Испания пригласила выступить на встрече Владимира Зеленского. Но это стало "раздражителем" и вызвало сопротивление со стороны латиноамериканских лидеров. После чего Киев отказался от участия в саммите, говорится в публикации.

Также страны Центральной и Латинской Америки потребовали убрать упоминание Украины из итогового заявления саммита, которое пытались туда внести страны Евросоюза.

Первоначальный текст декларации саммита, предложенный ЕС, включал несколько абзацев о поддержке Украины.

Однако страны Латинской Америки "удалили все об Украине", сообщил журналистам европейский дипломат. И внесли предложение, в котором предлагается "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения нынешнего конфликта в Европе мирными средствами, которые гарантируют суверенитет и безопасность для всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность".

Встречное предложение будет обсуждаться послами ЕС на встрече в пятницу. Тем более, что кроме спорного момента об Украине, во встречном проекте декларации латиноамериканцы призвали Европу выплатить им репарации за колониальное прошлое.

"Мы признаем необходимость принятия надлежащих мер для восстановления достоинства жертв работорговли, включая возмещение ущерба и компенсацию, чтобы помочь исцелить нашу коллективную память и обратить вспять наследие отсталости", - говорится в предлагаемом тексте проекта декларации.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, Латинская Америка отказывается поддерживать Украину, несмотря на призывы Европы.

В ответ глава Евродипломатии Жозеп Боррель говорит, что Евросоюз будет строить связи с другими странами в зависимости от их отношения к России и Китаю.