В Киеве заработал единый номер для вызова всех экстренных служб - 112.

Об этом информирует МВД в своем Telegram-канале.

Сообщается, что звонок поступит оператору, а тот будет перенаправлять заявку в необходимую службу - ГСЧС, Нацполицию, Министерство охраны здоровья или Минэнерго.

"МВД полноценно внедрило службу 112 в Киеве - единый номер для всех чрезвычайных ситуаций. Коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу", - говорится в сообщении.

Напомним, еще в августе прошлого года в МВД говорили о создании в Украине системы экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру 112.

Также мы писали, что во временно оккупированной части Запорожской области звонить в экстренные службы можно только через российский код +7.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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