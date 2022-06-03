На подконтрольной России части Запорожской области звонок в экстренные службы можно будет сделать теперь только на российские номера с кодом страны "+7".

Об этом заявил назначенный РФ член "совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов в своем Телеграм.

Для вызова скорой помощи, полиции или аварийной службы теперь нужно звонить по номерам из 11 цифр. Для тех, кто по-прежнему пользуется сим-картами украинских операторов, это будет тарифицироваться как звонок за границу.

Скорая помощь: +7 990 027 85 29, +7 990 027 85 28

Полиция: +7 990 006 64 20

Аварийная служба Мелитопольгаза: +7 990 027 73 62

Служба компьютерной помощи: +7 990 00 22 517

Ранее назначенные Россией "власти" Запорожской области объявили о "национализации" украинского госимущества.

Тем временем в "Единой России" заявили, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей войдут в состав РФ.

Напомним, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.