На украинском медиарынке разгорается скандал. Соосновательница сайта "Буквы" Екатерина Рошук заявила у себя на странице в Facebook, что сайт прекращает сотрудничество с другим основателем "Букв" Петром Терентьевым, с которым Рошук состояла в браке.

"Мы с Петром когда-то были семьей, поэтому для меня это вдвойне тяжело", — написала Екатерина Рошук.

По ее словам, Терентьев создал в коллективе "нездоровую атмосферу", вмешивался в личную жизнь сотрудников, а кроме этого, называл "Азов" "нацистами", а публикацию о ЛГБТ — "пропагандой".

"Единоличное и вопреки позиции команды изменение редакционной политики со стороны Петра Терентьева (например, предложение, которое переросло в настаивание перейти на русский язык в соцсетях), нарушение трудовой этики, попытки использовать издание в личных интересах, продвигая собственные медийные проекты, несогласованные с командой "Букв" и раскритикованные аудиторией "Букв", — написала Рошук. Она добавила, что сайт перешел на новый адрес.

Терентьев также прокомментировал ситуацию и у себя на странице в Facebook заявил, что причина скандала и его изгнания из "Букв" в том, что у Терентьева закончилась любовь к Рошук.

"Но иногда любовь кончается. Так бывает. Мы можем ненавидеть себя за это, ищем ошибки. Но просто нужно быть искренними и понять, что любовь когда-то кончается. Буквы... честно, а их нет после первого скандала, потому что действительно те, кто их создали - ушли, эта новая история позволила мне помириться с ними", — написал Терентьев. Он также анонсировал, что будет делать новый проект в формате видео.

Помимо сайта, пара также делит между собой собаку по кличке Трэвис. По словам Терентьева, собака остается у него.

"Трэвис у меня, но прошу Катю переоформить его паспорт, потому что он на Катю", — пишет Терентьев.

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