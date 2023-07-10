Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с самолета украинского солдата с ампутированной ногой. Впоследствии она извинилась, хотя и назвала это "необходимым решением".

Инцидент произошел на рейсе Тель-Авив - Варшава.

По данным СМИ, мужчина заявил, что не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Он сказал, что потерял ногу на войне в Украине и летит домой к семье.

"Безопасность - наш приоритет номер один, и это забота нашего экипажа убедиться, что все пассажиры в состоянии летать или сопровождаются кем-то, кто им помогает. Если есть какие-либо признаки того, что состояние здоровья пассажира может подвергнуть их риску во время полета, мы обязаны отказать в посадке.

Это было тяжелым, но необходимым решением, принятым с учетом безопасности пассажира", - заявляет компания.

Очевидцы говорят, что мужчину заставили полтора часа прождать у самолета, обвиняли в неадекватности, спрашивали, что он употреблял. В итоге он упал и разбил руку, а его выгнали.

Компания говорит, что мужчине предоставили воду и место для сидения, чтобы он мог дождаться помощи от персонала аэропорта.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что расстроен информацией о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и хочет в ней разобраться.

"Поскольку формальные обращения к нам не поступали, просим украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь в МИД или посольство Украины в Израиле", - обратился он к украинскому военному.

Ранее мы писали, что в Украине получившие ранения солдаты ВСУ вынуждены выстаивать многочасовые очереди за справками в военкоматах.

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