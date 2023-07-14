В Берлине проходит неделя моды, где показали провокационную коллекцию одежды для фестивалей и клубов. Фото
В Берлине с 10 по 15 июля проходит неделя моды. Фоторепортажи с показов публикует издание BILD.
В пятницу таблоид показал фото с показа бренда NAMILIA, который выпускает одежду и аксессуары для посетителей фестивалей, секс-вечеринок и фетиш-клубов, а также делал несколько образов для певицы Рианны.
В показе приняли участия модели нестандартных параметров разного возраста и телосложения, включая инвалидов (к слову, участие людей с тяжелыми формами инвалидности и немодельного веса модные дома практикуют уже давно).
"Модели далеки от традиционных представлений о красоте", - комментируют журналисты выбор манекенщиков для показа.
Модели дефилировали в кожаных ремнях, сетках, стилизованных под сумки платьях и подтяжках. Лейтмотивом показа стала провокация. Соски, голый живот и ягодицы некоторых манекенщиков прикрывали распятия. Это вызвало вал возмущений и оскорблений в Instagram бренда.
В Berlin Fashion Week, которая проводится два раза в год, приняли участие и украинские бренды: Litkovska (Лилии Литковской), Bobkova (Кристины Бобковой) и Podyh.
Ранее мы рассказывали, что вдохновленные модным показом Gucci пользователи Instagram устроили флешмоб с головами друзей.
Также мы сообщали, что актриса и певица Дженнифер Лопес прошлась на показе мод дома Versace в Италии.