В Берлине с 10 по 15 июля проходит неделя моды. Фоторепортажи с показов публикует издание BILD.

В пятницу таблоид показал фото с показа бренда NAMILIA, который выпускает одежду и аксессуары для посетителей фестивалей, секс-вечеринок и фетиш-клубов, а также делал несколько образов для певицы Рианны.

В показе приняли участия модели нестандартных параметров разного возраста и телосложения, включая инвалидов (к слову, участие людей с тяжелыми формами инвалидности и немодельного веса модные дома практикуют уже давно).

"Модели далеки от традиционных представлений о красоте", - комментируют журналисты выбор манекенщиков для показа.

Модели дефилировали в кожаных ремнях, сетках, стилизованных под сумки платьях и подтяжках. Лейтмотивом показа стала провокация. Соски, голый живот и ягодицы некоторых манекенщиков прикрывали распятия. Это вызвало вал возмущений и оскорблений в Instagram бренда.

В Berlin Fashion Week, которая проводится два раза в год, приняли участие и украинские бренды: Litkovska (Лилии Литковской), Bobkova (Кристины Бобковой) и Podyh.

Ранее мы рассказывали, что вдохновленные модным показом Gucci пользователи Instagram устроили флешмоб с головами друзей.

Также мы сообщали, что актриса и певица Дженнифер Лопес прошлась на показе мод дома Versace в Италии.