Ряд американских изданий обсуждает скандал вокруг легендарного платья Мэрилин Монро, которое Ким Кардашьян арендовала для Met Gala 2022 и якобы испортила.

Так, издание Forbes пишет, что слухи о порче платья распространились после того, как коллекционер Скотт Фортнер опубликовал фото до и после бала. Они показали, что состояние платья изменилось в сравнении с 2016 годом.

На фото видны заломы у молнии на спине и разрывы. Музей и саму Кардашьян раскритиковали - по мнению возмутившихся, "исторический артефакт нельзя носить даже на непродолжительное время".

В The New York Times утверждают, что Кардашьян пришлось похудеть на более чем 7 кг, чтобы влезть в это платье, но даже после диеты она не смогла застегнуть молнию на спине и поэтому носила меховую накидку.

При этом, владелец платья музей Ripley's Believe It or Not!, купивший его за 4,8 млн долларов в 2016 году, опроверг сообщения о порче.

По его данным, еще в отчете за 2017 зафиксированы "растянутые и изношенные швы" и "заломы у крючков и петелек".

Платье создано из редкого французского шелка суфле, который больше не производится, что сильно затрудняет ремонт.

Напомним, издание Page Six утверждало, что светская львица и бизнес-вумен Ким Кардашьян растянула легендарное платье телесного цвета в стразах кинодивы Мэрилин Монро, в котором та поздравляла Джона Кеннеди песней "С днем ​​рождения, мистер президент" в 1962 году.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян подарили дочери куртку Майкла Джексона.

Также "Страна" сообщала, что три года назад Ким Кардашьян приняла крещение в Армении, внезапно появившись в церкви в обтягивающем платье.