Сотрудники Департамента стратегических расследований полиции, задержали в Одесской области 33-летнего криминального авторитета Садиг Ясир Оглы Мирзоева по кличке Садик, который находится в санкционном списке СНБО Украины под номером 655, сообщают источники "Страны" в полиции.



Садиг Мирзоев позиционировал себя "смотрящим" по азербайджанской диаспоре от вора в законе по кличке Лавасоглы Батумский – Миндии Горадзе. Садиг начинал криминальную карьеру с 2010 года, известен в полиции как лидер этнической группировки под названием "Садиковские".

В ОПГ Садика входило несколько десятков человек, которые специализировались на вымогательствах, грабежах, квартирных кражах и автоугонах.

До 2019 года Садиг Мирзоев представлял в Одесской области интересы вора Лоту Гули. Однако после убийства Лоту Гули в 2019 году в Анталии, перебрался под покровительство другого влиятельного вора – Миндии Горадзе, по кличке Лавасоглы или Хромой. Миндия Горадзе уже несколько лет претендует на пост смотрящего по Одесской области. Однако его не пускают в Украину, поэтому Горадзе пытался управлять криминальными процессами дистанционно, через Садига Мирзоева.



На счету у ОПГ Мирзоева десятки преступлений. Сам он уже проходил по делам о хранении оружия, по наркотикам. Неоднократно попадал под суд, но каждый раз "решал вопросы" и отделывался мягкими приговорами получая условные сроки либо выходя на свободу под залог.

Последние два года Садиг Мирзоев перешел на нелегальное положение и постоянно менял адреса, не теряя контроля за своей группировкой.

Также Мирзоев постоянно контактировал с криминальным смотрящим по Одесскому СИЗО Романом Кахидзе по кличке Рома Батумский.

Сейчас Мирзоев помещен в пункт для перемещенных лиц.

Впрочем, выслать из Украины Садига Мирзоева будет проблематично, потому что у лидера ОПГ есть украинское гражданство.

Как писала "Страна", полиция объявила охоту на одесского авторитета Халида Мусаева.

Напомним, что убийство криминального авторитета в Турции привело к расстрелу в Одессе.

Также "Страна" писала, как убийство Лоту Гули перекроит криминальную карту Украины.