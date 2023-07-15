Автор фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что он занимается подготовкой проекта по съёмкам фильма о потерпевшем крушение батискафе "Титан" и выпускавшей его компании OceanGate.

Об этом режиссёр написал в своём Twitter.

"Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в соцсетях, но сейчас я должен. Я не веду переговоры о фильме про OceanGate и никогда не буду вести их", - написал Кэмерон в сообщении.

Ранее распространилась информация, что о затонувшем батискафе "Титан" хотят снять сериал, а его режиссером может стать Джеймс Кэмерон. Об этом сообщила британская газета The Sun, ссылаясь на свой источник. По его словам, тема подводной катастрофы "близка сердцу Кэмерона", а "проследить шаги тех, кто был на борту "Титана", станет большим делом, на него выделят много времени, денег и ресурсов". Одним из предполагаемых актёров проекта мог стать Мэтт Дэймон.

Напомним, супруга основателя компании OceanGate и пилота подводной лодки "Титан" Стоктона Раша, пропавшей в Атлантическом океане, является потомком знаменитой пары с "Титаника", чья гибель показана в знаменитом фильме Джеймса Кэмерона 1997 года.

Ранее мы писали, что после катастрофы "Титана" компания OceanGate, организующая туристические и научные погружения, приостановила все экспедиции.