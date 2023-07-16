В Новых Санжарах в Полтавской области объявили приговор женщине, отправившей через Telegram собственные интимные видео, где был запечатлен процесс самоудовлетворения. Ее оштрафовали на 34 тысячи гривен и конфисковали телефон.

Об этом сообщается в материалах Единого государственного реестра судебных решений.

Новосанжарский районный суд признал видео продукцией порнографического характера и назначил Владиславе Б. 34 тысячи гривен штрафа, а также конфисковал телефон как орудие преступления.

В материалах дела говорится, что в феврале 2023 года Владислава Б. сняла на свой телефон два видео с собственной мастурбацией и хранила их на своем телефоне. А 19 февраля через Telegram направила их другому пользователю мессенджера.

Действия женщины описаны как "содержащие циничную, непристойную, специальную демонстрацию гениталий, не отвечают моральным критериям, оскорбляют честь и достоинство человека, побуждая недостойные инстинкты, и имеют порнографическое содержание".

Судебно-искусствоведческая экспертиза установила, что оба видео относятся к продукции порнографического характера. 5 июля 2023 года обвиняемая заключила соглашение с прокурором о признании вины. А 10 июля Новосанжарский суд утвердил это соглашение и назначил женщине 34 тысяч гривен штрафа.

Также суд постановил конфисковать в собственность государства мобильный телефон женщины, поскольку он является орудием преступления.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его оглашения.

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