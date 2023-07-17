В сети появилось видео мероприятия в белорусском детском лагере "Дубрава", на котором ведущая пожелала, чтобы "Байден сдох, Зеленский тоже, а Путин процветал и взял контроль над всей Украиной".

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Во время своего выступления ведущая сначала пожелала детям жить в мире, а после этого негативно высказалась по поводу президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского. Заявление ведущей о "будущем контроле президента РФ Владимира Путина над Украиной" вызвало восторженные крики в зале.

Напомним, сегодня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украины после подрыва Крымского моста.

"Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство", - заявил российский политик.

Ранее мы рассказывали, как недавно в Instagram пожелали смерти накуренному одесситу, который публично признался в любви к России и Путину.