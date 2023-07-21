Марлен Шьяппа. Фото - cnews.fr

Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа, снявшаяся весной для журнала Playboy, отправлена в отставку.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В апреле премьер-министр Элизабет Борн отчитала Марлен Шьяппа за ее согласие на предложение журнала и объявила ей выговор. 

По данным газеты Le Figaro, Борн позвонила госсекретарю по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни, чтобы заявить, что ее интервью "категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте".

В свою очередь Шьяппа в Twitter объяснила согласие на публикацию в издании тем, что "повсюду защищает права женщин", добавив, что "женщины во Франции свободны".

В течение почти недели после того, как просочилась информация о том, что госсекретарь Шьяппа появится на обложке французского Playboy, французские журналисты спорили о том, уместно ли самопровозглашённой феминистке появляться в журнале, известном своими "обнажёнными разворотами".

Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа. Фото - Playboy

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