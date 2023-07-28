Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил итальянский "Ювентус" от участия в еврокубках на сезон-2023/24 по делу о "приросте капитала".

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Речь идет о скандале, возникшем в прошлом году, когда выяснилось, что "Ювентус" официально публикует завышенные суммы за продажу и аренду футболистов, чтобы выполнить "финансовый фейр-плей" УЕФА, согласно которому клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают.

За это у "Ювентуса" сначала отобрали 15 очков в чемпионате Италии, потом их вернули, а потом снова отобрали, но уже 10, и "Старая Синьора" все равно лишилась путевки в Лигу чемпионов.

Заняв седьмое место в Серии А, туринцы получили путевку лишь в третий по значимости евротурнир – Лигу конференций – и, как сообщала итальянская пресса, сами неофициально предложили отстранить их от участия на год, чтобы в будущем сезоне не получить более серьезную дисквалификацию.

Теперь туринцы не сыграют в Лиге конференций и заплатят штраф в размере 20 миллионов евро.

В турнире "Ювентус" заменит "Фиорентина".

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