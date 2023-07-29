В Италии, в городе Амандеа на юге страны, из цирка сбежал слон и свободно разгуливал по улицам.

Об этом сообщает Rai News.

Животное из цирка Moira Orfei, который находился в городе несколько дней, сбежало и разгуливало сначала по пляжу возле цирка, а затем по государственной дороге в Тоннара-ди-Амантеа, вплоть до местного супермаркета.

Владельцы цирка нашли слона на парковке супермаркета и забрали обратно в вольер.

Среди многочисленных публикаций и ироничных комментариев в социальных сетях часть пользователей выступила в защиту животного, осуждая опасные условия содержания.

В то же время, несмотря на риски прогулки, ни людям, ни животному не было нанесено вреда.

О присутствии слона на улицах города сигнализировали автомобилисты и прохожие, которые быстро доставали свои телефоны, чтобы заснять прогулку животного. Были опасения, что слон может зайти в супермаркет, привлеченный запахами. Однако ответственные за цирк нашли и остановили животное.

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L’Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) July 27, 2023

Ранее мы писали, как в столице Австрии Вене из цирка сбежали несколько лам и блокировали движение городских электричек, разгуливая по железнодорожным путям. Как сообщили местные СМИ, движение поездов было нарушено в течение 20 минут. Для отлова сбежавших животных пришлось задействовать совместные силы железнодорожной компании, полиции и цирка. Ни одна лама не пострадала.

Также мы рассказывали, что в прошлом году из зоопарка в закарпатском селе сбежал тигренок. Он тихо перешёл границу со Словакией, где его никто не видел. Животное заметили только фотоловушки в лесу на словацкой стороне границы.