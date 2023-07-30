В США законодатели пытаются помешать правительственным учреждениям следить за гражданами внутри страны без ордера на обыск, но этому противится крупнейшая из разведывательных служб страны. Агентство национальной безопасности (АНБ) США выступило против законопроекта о запрете на приобретение пользовательских данных у компаний.

Об этом пишет ArsTechnica.

По данным издания, официальные лица из АНБ обратились к законодателям с предложением возразить против поправки, которая не позволит ему платить соцсетям, операторам мобильной связи и другим технологическим компаниям за данные о местоположении людей, а обяжет получать ордер на доступ к личной информации в суде.

В Агентстве нацбезопасности уверены, что им необходимо сохранить возможность следить за людьми на основании данных о местоположении и другой личной информации вместо получения ордера на подобные данные в суде.

Поправки внесли члены Палаты представителей Уоррен Дэвидсон и Сара Джейкобс. Они запрещают военным агентствам США "покупать данные, для получения которых в противном случае потребовался бы ордер, постановление суда или повестка в суд". Запрет коснется более половины разведывательного сообщества США, в том числе АНБ, Разведывательного управления Министерства обороны и недавно созданного Национального центра космической разведки. Палата представителей одобрила поправку более недели назад во время ежегодного рассмотрения закона об ассигнованиях на национальную оборону.

Однако пока окончательное принятие поправки застопорилось из-за попыток АНБ и американского разведывательного сообщества исключить ее из повестки.

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