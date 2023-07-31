Запад расследует контрабанду чипов в Россию, которую запустил уроженец Западной Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что американцы ищут предпринимателя Михаила Павлюка, создавшего разветвленную сеть поставок санкционной электроники в РФ.

56-летний уроженец западной Украины, Павлюк сбежал из России прошлым летом, но все равно попал под санкции правительства США.

Вашингтон считает, что Павлюк является одним из организаторов международной преступной группировки, которая закупала, переправляла и продавала полупроводники в Россию через целую сеть тайваньских, армянских и швейцарских подставных компаний.

Ранее мы писали, что Россия обходит санкции на покупку электроники для производства оружия с помощью третьих стран. Данные, полученные Bloomberg, показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли России восполнить дефицит.

А недавно в Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия научилась обходить санкции и получать запчасти, необходимые для производства ракет.